Büyükşehir akaryakıt yeri satacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yapılacak olan ihale ile akaryakıt istasyonu yeri satışa çıkaracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yapılacak olan ihale ile akaryakıt istasyonu yeri satışa çıkaracak.

Kayseri Büyükşehir belediyesi gerçekleştireceği ihale ile Melikgazi ilçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu yerini satışa çıkartıyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre 08 mart 2022 günü gerçekleştirilecek olan ihale saat 14.00'de başlayacak. Kayseri Büyükşehir belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile satışa sunulacak olan akaryakıt ve servis istasyonu arsasının 2281 metrekare olduğu öğrenilirken ihalenin muhammen bedelinin 10 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi.

Geçici teminatın 315 bin lira olduğu ihaleye ilginin olup olmayacağı ise merak konusu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Yeşilyurt, Akaryakıt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title