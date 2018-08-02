Büyükşehir Akaryakıt İstasyonu Arsası Sattı

Büyükşehir Belediyesi, Pervane Mahallesi'ndeki akaryakıt ve servis istasyonu arsası için ihale yaptı. İhaleden 13 milyon 350 bin TL gelir elde edildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Kocasinan İlçesi Pervane Mahallesi'nde yer alan 2 bin 273 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası ihaleyle satışa sunuldu.

7 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan arsanın ihalesi Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi arsa satışından 13 milyon 350 bin TL gelir elde etti. - KAYSERİ