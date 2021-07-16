Büyükşehir ailesi bayramlaştı

16 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir ailesi bayramlaştıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, Kurban Bayramı'nda ibadet yaparken çevre konusunda da hassas...

16 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir ailesi bayramlaştı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, Kurban Bayramı'nda ibadet yaparken çevre konusunda da hassas davranılmasını istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen bayramlaşmada, bir bütünün parçası gibi kurumdaki tüm personelle birlikte Bursa'ya hizmet ettiklerini söyledi. 'Bursa'ya katkı koyan herkesten Allah razı olsun' diyen Başkan Aktaş, 7/24 çalıştıklarını, hayatın her anında Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve izi olduğunu belirtti. 9 günlük tatilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin işbaşında olacağını, olası sıkıntılara anında müdahale edileceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Tüm personelimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. 9 günlük tatilin en azından ilk birkaç gününü eşe dosta ayırmanızı tavsiye ediyorum. 3 bayramdır zaten pandemi sebebiyle bayramlaşamıyoruz. Bayramın eksikliğini hissettik. En azından bu bayramda gerekli tedbirlere uyarak bayramlaşabiliriz. Her sene 'nerede o eski bayramlar? ' deriz ama eskiyen bir şey yok. Bizler eski samimiyeti ortaya koyamadığımız için eski bayramları arar olduk" dedi.

Kurban Bayramı'nda çevre konusunda da hassas davranılmasını isteyen Başkan Aktaş, "Bir ibadeti yaparken diğer yandan günaha da girmeyelim. Kurban ibadeti sonrası sakatatları gelişi güzel atmayalım. Bu bir vebaldir. Hem dikkatli olalım hem de çevremizi uyaralım. Tüm ilçe belediyeleri gerekli hazırlıklarını yaptılar. Bunu usulü çerçevesinde ilgili yerlere verelim. Bu duyarsızlığa fırsat vermeyelim. Bütün pisliği bir bölgeye veya mahalleye yaymak gibi bir duruma aracılık etmeyelim" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaşarak kolonya ve kestane şekeri ikram etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre