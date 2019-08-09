Büyükşehir ailesi bayramlaşmada buluştu

09.08.2019 19:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli, Antikkapı'da düzenlenen bayramlaşmada buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Antikkapı Restoran'da düzenlenen programa Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Ali Yeşildal, Mustafa Altay, bölge koordinatörleri, daire başkanları, iştiraklerin genel müdürleri ve personeller katıldı. Büyükşehir olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi personeliyle birlikte olmakla ayrı bir mutluluk duyduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "İmkanımız olsa da sizinle tek tek görüşüp, yaptıklarımızla ilgili görüşünüzü almak isterim. Benim gönlümden geçen bu ama seçim sonrası ve seçim sonrasında inanılmaz bir tempomuz var. Ama sizleri ziyaret edeceğim inşallah. Gerçekten halkımızın bize verdiği emanet büyük. Bu emaneti taşımak gerçekten zor. Bizler vatandaşlarımıza hizmet emanetini yerine getirirken sizlerle birlikte çalışıyoruz. Aranızda 15 – 20 yıllık personellerimiz var. Yeni personellerimiz de var. Sizler bu şehre çok emek verdiniz. Sizlerin gayretiyle bu şehirde birçok başarıya imza attık" dedi.

Çalışanlarının emeğine değinen Büyükakın, "Sahadaki çalışmalarımızı sizlerle birlikte çalışarak sonuçlandırıyoruz. Kıymetinizin farkındayız. Sizler ne kadar iyi çalışılıp başarılı olursanız biz de o kadar başarılı oluyoruz. Memlekete gidecek olan arkadaşlarımıza yolda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bayramımızı üzüntüye boğmayın. Gittiğiniz yerlerdeki eşinize, dostunuza ve akrabalarınıza selamlarımızı iletin. Bayramlarını tebrik ediyorum. Burada olan personellerimizi de ikinci gün bayramlaşma programımıza davet ediyorum. Rabbimden sizler için daha nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Bu vesile ile sizin ve ailelerinizin Kurban Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA