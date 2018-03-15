Büyükşehir Aile Destek Merkezi Tatvan'a Dokundu

Gönül Elçileri tarafından Tatvan'a davet edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi ve aynı zamanda Aile Destek Merkezi Koordinatörü Didar Kafaoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Tatvan'daki temaslarını sürdürüyor.

Balıkesir ile Tatvan arasında kurulan gönül köprüsü kapsamında Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu öncülüğünde, Tatvan Gönül Elçileri arasında oluşturulan gönül köprüsü kapsamında okullar ziyaret edildi. Okul ziyaretleri gerçekleştiren heyet, öğretmenlere çiçek, öğrencilere çikolata ve okul öncesi çocuklara da oyuncak dağıttı. Okul ziyaretleri sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ekranların sevilen yüzü Müge Anlı tarafından başlatılan "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği kapsamında, Tatvan ilçesinde açılan okuma-yazma kurslarını ziyaret eden heyetler kursa katılan kadınlara çiçek vererek, katılımlarından dolayı kadınları tebrik etti. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'ı makamında ziyaret eden Gönül Elçileri, son olarak Tatvan Aile Destek Merkezi'ni (TADEM) ziyaret ederek kurslara katılan kadınlarla sohbet edip, TADEM'de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir ile Tatvan arasında kurulan gönül köprüsünden dolayı çok memnun olduklarını, yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu, "Balıkesir'de kurulmuş olan Aile Destek Merkezi'nin faaliyetlerini, dokunuşlarını bugün Tatvan'a kadar uzandırmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğu yaşıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun selamlarını, çocuklarımıza hediyelerini teslim ettik. Onların mutluluklarına ortak olduk" şeklinde konuştu.

Balıkesir'den Tatvan'a gönül köprüsü kurmanın gururu içinde olduklarını ifade eden Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan ise, "Bu kapsamda yürütülen çalışmalara olan katkılarından dolayı ilçe halkı adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum. Köy çocuklarımız için yürütülen 'Bir Işık da Sen Ol' kampanyamızda bizlere ışık oldular. Köy okullarındaki çocuklarımızla bir araya geldiler ve onlara hediyeler verdiler" şeklinde konuştu. - BALIKESİR