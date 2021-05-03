Büyükşehir Ahmetli'de birimleri inceledi
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Büyükşehir Ahmetli'de birimleri inceledi

Büyükşehir Ahmetli'de birimleri inceledi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ahmetli ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini ve yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Ahmetli'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Ertuğrul Yıldırım'a ilçe ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşler Şube Müdürü Nilhan Kılınç eşlik etti. Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretinde ilk olarak Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletti, Pandemi sürecinde kendilerine dikkat etmelerini istedi. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Ahmetli Gasilhane Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç'dan gasilhanenin işleyişi konusunda bilgiler alan Yıldırım, Ahmetli'de incelemelerine devam etti.

Yeni yatırım yeri incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli'de yapılacak olan yatırım için yer incelemesinde bulundu. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe'den de yatırım hakkında bilgi alan Yıldırım, projenin en kısa zamanda başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler

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