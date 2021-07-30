Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
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Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor

Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezi yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bölgede yangında can veren büyük-küçük baş hayvanlar gömülüyor. Zarar gören tarlaların tespit çalışmalarına da başlandı.

Manavgat'ta üç gündür süren orman yangını söndürme çalışmaları gece gündüz tüm ekiplerin yoğun mücadelesiyle sürüyor. Manavgat Gündoğdu İstasyonu'nda kurulan Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek'in koordinasyonunda yangın bölgesinde bir yandan ihtiyaçlar tespit ediliyor, diğer yandan yangından zarar gören vatandaşlara destek olunuyor.

"HAYVANLAR GÖMÜLÜYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, çevre sağlığı, atık yönetimi, tarımsal hizmetler, hayvan koruma ve kontrol ekipleri, sahada çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat Belediyesi ile birlikte yangında can veren büyükbaş ve küçükbaş hayvanları gömüyor.

"ZARAR GÖREN TARLALARIN TESPİTİ BAŞLADI"

Ekipler ayrıca yem ihtiyacı olanlara yem ulaştırırken, zarar gören fıstık tarlalarının tespitlerine başladı. Yanan damlama sulama malzemesi ihtiyaçlarının da belirlenme çalışmalarına başlandı. Öte yandan atık yönetimi 2 Tır, 4 dozer, 1 ekskavatör, 3 arazöz, 1 kamyon, 1 kamyonet 135 personel, 24 araç Manavgat'ta, 44 personel ve 18 araç merkez Serik ve Alanya'dan takviye ile toplam 193 personel, 42 araçla söndürme çalışmalarında yer alıyor.

(İHA)

Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Manavgat'ta telef olan hayvanlar gömülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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