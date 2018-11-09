Büyükşehir Adayı Ümmet Akın Seçim Çalışmalarını Nazilli'de de Sürdürdü

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmaları için geldiği Nazilli'de büyük ilgi gördü. Partilisi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile birlikte partililerinin de katılımı ile seçim çalışması yürüten Akın, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, partisinin Nazilli ilçe yönetimini ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alıcık ile basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akın, Büyükşehir için neden aday olduğunu anlattı. Kısa basın toplantısının ardından Başkan Alıcık ile önce Nazilli Belediye Hizmet Binasında görev yapan personelle görev yerlerinde tek tek selamlaşan Akın, daha sonra partilileri ile gün boyu Nazilli ziyaretlerini sürdürerek partisine destek istedi.

Akın'ı ziyaretlerinde Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, ilçe yönetimi, MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu ve yönetimi eşlik etti. Akın, Belediye ziyaretinin ardından Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursun Öztunç, Nazilli Esnaf Odaları Başkanları ve Nazilli Belediyesporlu futbolcuları tesislerinde ziyaret etti. Gün boyu Nazilli esnafını da ziyaret ederek destek isteyen Akın, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Seçim sürecinde gerçekleştireceği projeleri de anlatan Akın, 2019 Mart yerel seçimlerinde partisini bayrağını Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne dikerek Aydın halkını MHP hizmetleriyle tanıştıracağını söyledi.

Nazilli Belediyesi ziyaretinde belediye personelinin kurumsallık yönünden çok iyi yönetildiğini gözlemlediğini ifade eden Akın, "Personel çok güzel konuşlandırılmış, çok güzel kurgulanmış, kurumsal yapı oturmuş. Belediye başkanımız, başkan yardımcısı arkadaşlarımız, daire müdürlerimiz tam bir ekip ve takım. 'Biz' anlayışıyla Nazilli Belediyesi'nin yönetildiğini gördüm. Başta Belediye Başkan yardımcılarımız ve çalışan personellerimizi

tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum."

Büyükşehir yasasıyla birlikte Nazilli'de çok farklı

hizmetlerin verilemediğini de ifade eden Akın, "Ama Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesi öncesinde Nazilli Belediyesinin çalışmalarını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığımız açıklandıktan sonra ki süreçte de genel merkezimizin de, genel başkanımızın da, başkan yardımcılarımızın da, il başkanı, ilçe başkanı ile

birlikte tekrar mevcut başkanımızla birlikte Nazilli'ye daha güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Önümüzde ki süreçte bunlar açıklanacak. Şimdiden Nazillili hemşerilerimize ve Nazilli Belediye Başkanı ve ekibine MHP İlçe Başkanlığımız ve Kadın kollarımıza bu ekip takım biz anlayışıyla çalışmalarından dolayı hepsine buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."

Akın, şunları ifade etti; "Aydınlı hemşerilerimize şunları söylüyoruz; biz insan odaklı ve fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendiren, kıymet katan, üreten Aydın'ı, sadece Türkiye'de marka kent değil, dünyada marka olan şehirler arasına katmayı düşünüyoruz. Burada ki en önemli konu; çalışkanlığımız, inancımız ve bize inananlarla birlikte inşallah büyükşehir başkanlığını kazanacağız diyorum" dedi.

Ümmet Akın'ı bir kardeşi gibi gördüğünü ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Bugün biz Ümmet başkanla beraber Nazilli'yi dolaşıyoruz. Ben kendisine ve başaracağına inanıyorum ve kardeşime başarılar diliyorum. Hakikaten sahada da çok çalışıyor ve bizim Aydın insanı da vefalıdır. Kendine güvenene, kendileri ile beraber olana, düğünde, cenazesinde beraber olana sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz ekip arkadaşları olarak canı gönülden kendisini destekliyoruz. Çalışacağız ve sahadayız. Bizim için makam, olmak-olmamak hiç önemli değil. Biz yönetmek veya belediye başkanı olmaya talip değildik. Ama Allah nasip etti bugün belediye başkanı olarak yönetiyoruz. Yarın bir gün normal bir vatandaş olarak da bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacağız. O yüzden adaylıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz Büyükşehir başkan adayımızla beraber Aydın'ın ve Nazilli'nin sokaklarında olacağız" dedi. - AYDIN