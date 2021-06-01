Büyükşehir Adana'nın Asırlık Sorunlarını Çözüyor
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Büyükşehir Adana'nın Asırlık Sorunlarını Çözüyor

Büyükşehir Adana'nın Asırlık Sorunlarını Çözüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Su baskınlarına karşı iki mahallede çalışmaBüyükşehir Adana'nın asırlık sorunlarını çözüyorAdana Büyükşehir Belediyesi yağış anında su baskınlarının yaşandığı Levent ve 19 Mayıs mahallelerinde yağmur suyu isale hattı döşüyor.

Su baskınlarına karşı iki mahallede çalışma

Büyükşehir Adana'nın asırlık sorunlarını çözüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi yağış anında su baskınlarının yaşandığı Levent ve 19 Mayıs mahallelerinde yağmur suyu isale hattı döşüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yağış anında su baskınlarının yaşandığı bir çok noktada çalışma yaparak, kentin kronikleşmiş problemlerine çözüm buluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, kronikleşen sorunlara asırlık çözümler üretmeye devam ediyor. Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde uzun yıllardır vatandaşı mağdur eden, yağmur suları nedeniyle oluşan sel ve su baskını sorununu, ASKİ yaptığı çalışma ile ortadan kaldırıyor.

VATANDAŞ MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLUYUZ

Mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Levent'te, 19 Mayıs'ta, bu iki mahallemizde en ufak bir yağmur yağdığında bile adeta sel oluşuyor, evleri su basıyordu. Şimdi yaklaşık 1 kilometre yağmur suyu isale hattı döşüyoruz. Zahmetli bir iş fakat sonuna geldik, yaklaşık 60-70 metre sonra bitireceğiz. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman bu mahallemizi su basmayacak evlere su girmeyecek ve hiçbir vatandaşımız yağmurdan dolayı zarar görmeyecek. Çalışmalarımızdan halkımız mutlu olunca biz daha fazla mutlu oluyoruz" dedi.

YAĞMUR SUYU VE ATIK SU HATLARI AYRILIYOR

Levent Mahallesi'nde yapılan çalışma kapsamında ASKİ ekipleri, 1 km uzunluğunda Q600 ve Q800 çaplarında borular döşeyerek, yağmur suyu ızgara çalışması gerçekleştirdi. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılması yöntemiyle gerçekleşen çalışma, kötü kokuyu da ortadan kaldıracağı için insan ve çevre sağlığı açısından da büyük önem taşıyor.

Levent Mahallesi'nde gerçekleşen çalışma tamamlandığında, bu bölgede yaşayan vatandaşların atık su problemi ortadan kaldırılmış ve geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmiş olunacak.

Kaynak: Habermetre

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