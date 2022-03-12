Büyükşehir açılmadık köy yolu, tuzlanmadık cadde bırakmadı

BURSA (İHA) - Bursa genelinde 123 araç, 75 ekip ve toplam 360 personelle karla mücadele çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alınırken, karla mücadele için yapılan çalışmalar için iki vardiyada toplam 264 personel görev yapıyor.

Şehir merkezinde; 21 adet çok amaçlı kar küreme aracı, 11 adet kürekli tuzlama kamyonu, 5 greyder, 3 loder, 5 JCB, 1 ekskavatör, 2 dozer, 1 treyler, 6 öncü araç olmak üzere toplam 55 kamyon ve iş makinesi ile yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Bu çalışmalar sırasında destek personeliyle birlikte bir vardiyada 132 olmak üzere toplam 2 vardiyada 264 personel görev yapıyor.

İlçelerde ise karla mücadele; 8 adet kar bıçaklı kamyon, 12 greyder, 6 loder, 6 JCB, 4 tuzlama kamyonu, 12 öncü araç olmak üzere toplam 48 iş makinesi ve araçta 95 personelle sürdürüyor. Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde toplam 123 kamyon ve iş makinesi, 360 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

455 mahalle yolu ulaşıma açıldı 52 mahallede çalışmalar sürüyor

Bursa merkezi ile 17 ilçede karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler şu ana kadar Büyükorhan ilçesinde 28 mahalle, İnegöl'de 71 mahalle, Orhaneli'de 40 mahalle, İznik'te 25 mahalle, Keles'te 22 mahalle, Mustafakemalpaşa'da 62 mahalle, Kestel'de 17 mahalle, Gürsu'da 10 mahalle, Osmangazi'de 29 mahalle, Gemlik'te 17 mahalle, Nilüfer'de 15 mahalle, Orhangazi'de 15 mahalle, Karacabey'de 35 mahalle, Harmancık'da 20 mahalle, Mudanya'da 25 mahalle, Yenişehir'de 22 mahalle, Yıldırım'da 2 mahalle olmak üzere 17 ilçede toplam 455 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 52 mahalle yolunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Yol İşleri Şube Müdürlüğü ambarlarındaki 7 bin ton tuz ve 50 ton solüsyon stoğu ile sorunsuz bir kış geçirileceği belirtildi. - BURSA