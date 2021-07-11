Büyükşehir, Açık Hava Etkinliklerine Kaldığı Yerden Devam Ediyor
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Büyükşehir, Açık Hava Etkinliklerine Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Büyükşehir, Açık Hava Etkinliklerine Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞANLIURFA 'DA KARADENİZ RÜZGARI ESECEK Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin sosyal hayatın içerisinde kullanılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık havada düzenlediği konserler ve maç yayınlarıyla heyecanı ve eğlenceyi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde vatandaşlarla buluşturuyor.

ŞANLIURFA 'DA KARADENİZ RÜZGARI ESECEK Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin sosyal hayatın içerisinde kullanılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık havada düzenlediği konserler ve maç yayınlarıyla heyecanı ve eğlenceyi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde vatandaşlarla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek düzenlediği açık hava konserlerine normalleşme döneminde de doludizgin devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Temmuz pazar akşamı saat 20. 00 'de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenleyeceği açık hava konserinde Selçuk Balcı, Şanlıurfalılarla buluşacak. Yüreklere dokunan şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirecek sanatçı, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

"UEFA EURO 2020" FİNALİ ŞANLIURFA MÜZESİ ÖNÜNDE İZLENECEK

Pandemi nedeniyle evlerde geçen zor bir yılın ardından açık havalara olan özlem arttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yaz ayının Şanlıurfa'da iyiden iyiye hissedilmesiyle ve normalleşme süreciyle birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilecek açık hava etkinliklerinde vatandaşlar bir yandan Selçuk Balcı'nın seslendireceği Karadeniz ezgileriyle keyifli anlar yaşarken diğer yandan İtalya ve İngiltere maçını heyecanla takip ederek açık havada dev ekranda maç izleme heyecanına ortak olacak.

Saatler 22. 00'yi gösterdiğinde tüm dünyanın yakından takip ettiği "UEFA EURO 2020" finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşması da Şanlıurfa Müzesi önünde kurulacak dev ekrandan izleyenlere aktarılacak.

Kaynak: Habermetre

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