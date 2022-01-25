Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam

Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, hastanelerin acil girişleri, köprü, üst geçit, viyadük ve camiler başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde karla mücadele ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, hastanelerin acil girişleri, köprü, üst geçit, viyadük ve camiler başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde karla mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı)" ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan A Takımı ekipleri, acil ihtiyaç duyulan konularda mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. - KOCAELİ

Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam

Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam

Büyükşehir A Takımı ekiplerinden karla mücadeleye devam

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Takımı, Kocaeli, 112, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title