Büyükşehir 'A Takımı' ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki "A Takımı" ekipleri, muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, yapılan hizmetlerle göz dolduruyor.

A TAKIMI EKİPLERİ HER YERDE

Tam donanımlı araç, gereç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gölcük ilçesi İhsaniye Selimiye Mahallesi girişinde tıkanan, yağış nedeniyle taşan mazgalların genel temizliğini gerçekleştirerek açan ekipler, mazgalların etrafındaki otları biçti, dikenli sarmaşıkları budadı.

İZMİT İLÇESİ

İzmit ilçesi Şahinler Mahallesi'nde torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurları kapatan A Takımı ekipleri, ayrıca tıkanan su kanallarının temizliğini yaparak açtı. Öte yandan, İzmit Durhasan Camisinin alt katındaki yemekhanenin kalebodur işi tamamlandı. Ekipler, Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi şehit mezarlığında yıpranan bankların bakımları ve onarımlarını yaptı, çevresindeki otlar biçerek, temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca zamanla yıpranan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi.

KANDIRA SAFALI

Kandıra Safalı Mahallesi'nde yağmur nedeniyle hasar gören mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı çadırların onarımı için malzeme desteğinde bulunuldu. İşçiler, bu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Gebze ilçesi Hatipler Mahallesi mezarlığının menteşeleri kopan ve kullanılamaz durumda olan demir kapısını da onaran ekipler, çevre temizliğini de yaparak mezarlığı güzel bir görünüme kavuşturdu. İzmit ilçesi Bağlıca ve Düğmeciler ile Kandıra Ömerli mahallelerinde tarımsal sulama kanallarının genel bakımı ve temizliği yapılarak, hatlara su verildi. Ayrıca, Körfez ilçe Kalburcu Mahallesi'nde bulunan türbenin demir kapısının onarımı gerçekleştirildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, acil konulardaki taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ilgili belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre