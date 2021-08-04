Büyükşehir A Takımı ekipleri, ateş yakan piknikçileri uyardı
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Büyükşehir A Takımı ekipleri, ateş yakan piknikçileri uyardı

Büyükşehir A Takımı ekipleri, ateş yakan piknikçileri uyardı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir A Takımı ekipleri, Kandıra ilçesinde, olası yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu, mangal için yakılan ateşi söndürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, il genelinde kırsal kesimlerde gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında, ormanlık alanlarda piknik yapan ve ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, olası yangınların önüne geçiyor.

ÇALIŞMA ESNASINDA EKİPLER FARKETTİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, Kandıra ilçesi Seyrek - Sarısu yolu üzerinde çalışma yaptıkları esnada, ormanlık alanda bir ailenin ateş yakıp, piknik yaptığını fark etti.

ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKILMAMASI UYARISI

Bunun üzerine piknik yapılan alana giden ekipler, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Kocaeli genelinde piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu uyarısında bulundu. Ekipler, piknikçilere, orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi.

VATANDAŞLAR DA TEŞEKKÜR ETTİ

Piknik yapan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerine uyarılarından dolayı teşekkür ederek, ormanlık alandan ayrıldı. Ekipler daha sonra mangal için yakılan ateşi söndürdü, çevrede yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

Kaynak: Bültenler

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