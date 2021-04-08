Büyükşehir 8. sınıflara izleme ve değerlendirme sınavı yaptı
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Büyükşehir 8. sınıflara izleme ve değerlendirme sınavı yaptı

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Büyükşehir 8. sınıflara izleme ve değerlendirme sınavı yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte il genelindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik İzleme ve Değerlendirme Sınavı yaptı.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Atabey Gençlik Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri sınavın Türkiye'deki yerel anlamda hazırlanmış en geniş kapsamlı sınav olduğunu belirtti. İkicisini yaptıkları sınavın Haziran ayındaki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilerin son durumlarını görmeleri ve varsa eksiklerini gidermeleri amacıyla hazırlandığını belirten Başkan Altay, "Pandemi sürecinde sürekli öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. LGS'ye girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konya genelinde 550 resmi ve özel ortaokuldaki 34 bin 288 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş İzleme ve Değerlendirme Sınavı'nda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü. Sınavın sonuçları aynı gün Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından uzmanlar tarafından detaylı analizleriyle açıklandı.

8. Sınıflar İzleme ve Değerlendirme Sınavı'nın; öğrenci cevap kağıtlarının oluşturulması, okunması, sonuçların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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