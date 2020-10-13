Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi

13.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:43
Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi, işçi ve işveren arasında istihdam köprüsü oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi, işçi ve işveren arasında istihdam köprüsü oluyor. Merkez 14 ayda özel sektör ve kamu olmak üzere toplam 790 kişiyi işe yerleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla geçen yıl ağustos ayında kurulan Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturarak istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi yetkilileri, işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde ise başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu

İstihdam ve Kariyer Merkezi'nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler,' 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. 14 ayda 790 kişiyi işe yerleştiren merkeze, bugüne kadar 6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu. 700 firma ile görüşme sağlayan merkez, sadece Samsun merkezinde değil ilçelerde de iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor. - SAMSUN

Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi
Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum İlham Aliyev Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Özgü Namal Yekta Kopan
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:05:47. #1.14#
title