Büyükşehir 65 Adet Yeni Otobüsü Tanıtıyor

Şanlıurfa ulaşımında yeniliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, alımını gerçekleştirdiği 65 adet yeni otobüs, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtılacak.



Türkiye'de nüfus oranına göre toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda Kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 65 adet otobüs 11 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak. Kent içi ulaşımda sorunları ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yeni aldığı otobüsler düzenlenecek törenle halka tanıtılacak. Engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için engelli rampası bulunan ve WİFİ hizmetinin de sunulacağı 20 adet 7 metrelik, 25 adet 12 metrelik ve 20 adette körüklü 18 metrelik otobüsler BEL-SAN A.Ş. bünyesinde hizmet verecek. Şanlıurfa'ya her alanda hizmet yaptıklarını belirten Başkan Çiftçi, Şanlıurfalıların rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Nihat Çiftçi'nin katılacağı 65 adet toplu taşıma aracının hizmete sunulacağını içeren program ise (11.09.2017)Pazartesi günü saat 17: 00'de Haleplibahçe - Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenecek. Bakan Çiftçi, programa tüm Şanlıurfa halkını davet etti. - ŞANLIURFA