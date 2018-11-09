Büyükşehir, 6200 Öğrenciye Okul Kıyafeti Dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 52 okuldan 6 bin 200 öğrenciye okul kıyafeti dağıttı.

Bir Başka Kafe, Mutlu Kafe çalışanları ve Ali Süzer Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle istiklal marşının okunmasıyla başlayan program, GAP Görme Engelliler Okulu müzik grubunun dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle renklendi.

ÖĞRETMENLİK PEYGAMBERLİK MESLEĞİDİR

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere seslendi. Gönüllülüğün en güzel duygu olduğunu belirten Şahin, "Bir insanın verecek enerjisi olacak, zamanı olacak, bilgisi olacak. Hiç tanımadığın, bilmediğin bir çocuk için yardımda bulunmak aslında bizim medeniyetimizin bize emridir. 'hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?', 'Veren el alan elden üstündür' diyor medeniyetimiz. Bu duyguyu güçlü bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. 24 Kasım, siz sevgili öğretmenlerimizin günüdür. Öyle kutsal bir mesleğiniz var ki, öğretmenlik peygamberlik mesleğidir. Milli Eğitim Bakanımız, 'En güzel uçağı yapsanız da, en güzel malzemeyi kullansanız da, o uçağı uçurabilmeniz için kuvvetli bir rüzgâr lazım. İşte bizim rüzgârımız öğretmenlerimizdir.Gençlerimiz, bu rüzgârı hissetmezse başarılı olamaz' diyor. Eğitim bir çocuğun kâmil olmasıdır. Annenin ve babanın büyük bir fedakârlığı, büyük aşkı, sevdası, özlemi; çocuklarımızı daha iyi şartlarda okutmak, vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştirmektir.

CUMHURİYET TARİHİMİZDE İLK KEZ

Siz bizim; umudumuz, istiklalimiz ve istikbalimizsiniz. O yüzden cumhurbaşkanımız, partimizi kurarken 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Annesi babası kim olursa olsun, işçi olsun, çiftçi olsun, esnaf olsun, nerede doğarsa doğsun çocuklar arasında ayrımcılık yapmayacağız, onlara fırsat eşitliği vereceğiz, bugün gelişmiş batı medeniyetinde Martin'in, Hanz'ın, Marian'ın nesi varsa, benim Ayşe'min Fatma'mın, Mehmet'imin, Ali'min de aynısı olacak, aynı imkânlara kavuşacak' dedi. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığına verilen destek Milli Savunma Bakanlığını geçti. Sizler, bizim fidanımızsınız, en güzel meyvemizsiniz, sizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, hükümetimiz bütün gücüyle yanınızda.

ŞAHİN, ÇOCUKLARDAN TALEPLERİNİ SIRALADI

Belediyecilikte ise, doğumdan ölüme insanı, çocukları merkeze aldık. Eğitimde, 'önce çocuklar' diyoruz, sağlıkta, 'önce çocuklar' diyoruz, 'çocuk dostu kent olacağız' diyoruz, 'Kadın dostu kent olacağız', 'Engelli dostu kent olacağız' diyoruz.Beni, ikinci bir anneniz olarak kabul ederseniz, sizden taleplerim olacak. Birincisi; çok okumanızı istiyorum. Yaptığımız parklara kitap kafelerimizi açtık, istiyoruz ki kitaba kolay ulaşın, istediğiniz her kitabı alın, bol okuyun, bol düşünün. İstiyorum ki, tam bir kitap kurdu olun. Çocuk kütüphaneleri açtık, dijital kütüphane açıyoruz, size ulaştırdığımız kaynaklardan istifade edin. Disiplinli bir şekilde çalışın, bilgi sahibi olun, fikir sahibi olun, uygulayın, sonuçlandırın, birlikte başaralım. İkincisi; bedensel gelişim. Sizler için spor tesisleri kuruyoruz. Çocuklarımızın genetiği hangi spora uygunsa ona yönlendireceğiz. Güreş, karate, voleybol, futbol, basketbol hangisinde daha başarılıysa onların kapasitesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bütün amatör sporu destekleyerek, sizi bedensel olarak geliştirmek istiyoruz. Biz size dokunuyoruz, her şey sizde başlıyor, sizde bitiyor. Kendinize güvenin, şehrinize güvenin, ülkenize güvenin birlikte başaralım."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu da milli eğitim alanında 2023 vizyonunun her anlamda mutlu öğrenci yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Dernek Başkanı Oya Hengirmen ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından temsili olarak 52 okuldan bir öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.