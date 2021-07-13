Büyükşehir 50 yıllık hayali gerçekleştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesini Palandöken'e bağlayan yeni bulvar yoluyla kentte 50 yıllık bir hayali gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesini Palandöken'e bağlayan yeni bulvar yoluyla kentte 50 yıllık bir hayali gerçekleştirdi. Aliravi Caddesi'ni Samsun Caddesi'ne bağlayan yeni yol, kentin ulaşım yoğunluğunu hem hafifletti hem de ulaşım ağına yeni bir standart kazandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Anadolu'nun zirve şehri Erzurum'da yeni bir yatırımı daha tamamlamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Yeni bulvar yolumuz Dadaşlara hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizden önce bu aziz şehre hizmet eden belediye başkanlarımızın kadim yöneticilerimizin 50 yıllık hayalini gerçekleştirmek bize nasip oldu. Hamd olsun, şükürler olsun. Şehrimizin kuzey ve güney ulaşım aksında hayata geçen bu kesintisiz ulaşım ağı, muhteviyatı ve işlevselliği açısından da çok büyük bir önem arz ediyor. Aliravi'yi Samsun Caddesi'ne bağlayan yeni bulvar yolumuz 50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundadır. 5 bin 625 ton özel asfaltla kaplı olan yolumuz faaliyete geçer geçmez Yoncalık, E-80 Karayolu, Aliravi ve Samsun caddeleri, Kayakyolu ve Yunusemre semtlerindeki ulaşım yoğunluğunu en aza indirgedi. Ağaçlandırması, peyzajı, altyapısı, beton bariyerleri, yağmur suyu hatları, bordür ve döşeme taşlarıyla güzelleşen bu özel yatırımda ayrıca estetiki bir çalışmaya da imza atarak çevredeki ikametgahları mühendislik harikası tasarımlarla yeniden restore ettik. Lazer tarayıcılarla yeni bir çehre kazanan 20 apartman binamızın görünümü muhteşem oldu. Yolun yapımında gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Erzurum sevdalısı ekibimizle birlikte bu aziz şehri güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı