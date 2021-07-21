Büyükşehir 5 bin aile ile bayram sevincini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir 5 bin aile ile bayram sevincini paylaştı

Büyükşehir 5 bin aile ile bayram sevincini paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye et dağıtımını gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye et dağıtımını gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği ve hayırseverler iş birliğinde önemli bir yardım yaptı. Bayram vesilesiyle oluşturulan ekipler şehrin farklı noktalarında tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye et dağıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleşen çalışma ile bayram öncesi ailelerin yüzü güldü.

Büyükşehir Belediyesi öte yandan bünyesinde bulundurduğu Sosyal Yardım Merkezleri aracılığıyla her ay düzenli olarak 10 bin ihtiyaç sahibi aileye destek oluyor. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını döneminde ise hastalıkla mücadele eden vatandaşların evlerine yaklaşık 60 bin "Şifa ve Gıda Paketi" dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bayram ihtiyaçlarını gidermek için hem yetimlerimizi hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi tek tek dolaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyecek ailelerimiz varsa onlara destek veriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç, herkesin yanındayız, herkesin yakınındayız. Onların dualarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir 5 bin aile ile bayram sevincini paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:08:24. #1.15#

title