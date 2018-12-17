Büyükşehir 4 Yılda 41 Sosyal Tesis Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından taşra ilçelere, 4 yıl içerisinde 41 adet sosyal tesis yapıldı. "Gaziantep Aşkıyla" çıktığı hizmet yolunda tüm Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İşimiz Gücümüz Gaziantep" anlayışını hizmetine yansıttı.

İnsanı merkeze alan sosyal belediyecilik yaklaşımına yeni bir soluk getiren Büyükşehir, yaptığı sosyal donatılarla şehrin vizyonunu değiştirdi. Göreve geldiği günden bu yana, sosyal belediyecilikten asla ödün vermeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ilçelerin talebine kulak verdi. Ziyaret ettiği her ilçeden, sosyal tesis isteği gür bir sesle dile getirilince başkan Şahin ve ekibi, kollarını sıvadı, çalışmalara başladı.

İlçelerin ihtiyacına göre sosyal tesis kuran Büyükşehir, ilçe halkının en temel ihtiyacına çözüm buldu, taşra ilçe halkının gönlünü kazandı. Önce sosyal tesis açığını tespit eden sonra da bu açığı kapatmak için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi, Gazianteplilerin takdirini kazandı.

İncilikaya Sosyal Tesisi, Perilikaya Sosyal Tesisi ve Eyüp Sultan Sosyal Tesislerini yapan Büyükşehir, Karkamış, Nurdağı, İslahiye, Araban ilçelerine 3'er adet, Yavuzeli ile Oğuzeli'ne 4 adet, Nizip ilçesine 7 adet taziye evini hizmete aldı, önemli bir sosyal çalışmanın altına imzasını attı.

Gençlerin ve kadınların becerilerini artırıcı sosyal tesislerle taziye evlerinin hizmete alınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe halkı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç doğrultusunda ilçelerde sosyal tesis ve taziye evi yapmaya devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA