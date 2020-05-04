Büyükşehir 31ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşereye karşı 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı da 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda 12 ekip, 24 personel görev alıyor. Sivrisinek ve karasinek ürüme alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan larva ekipleri haşere üreme alanları olan olan su birikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre biriktirme alanları gibi yerlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyor.

PERSONELE BİYOLOJİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve eğitim çalışmaları kapsamında periyodik olarak dersler veriliyor. İlaçlama ekipleri almış oldukları eğitimlerle kullanılan ilaçların doğa için yararlı olan canlılara zarar vermemesine ve doğada kalıntı bırakmayan biyolojik ajanların kullanılmasına özen gösteriyor.

GIDA ARTIKLARINI POŞETLEMEDEN ATMAYALIM

Ekipler; haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlardan özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini, çöplerini poşetleyip çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamalarını ve su birikintilerinin akışını sağlamalarını istiyor.

Kaynak: Bültenler