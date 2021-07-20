Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi

Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi. 3 farklı noktada oluşturulan kesim yerlerinde pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle ücretsiz ve hijyenik şartlarda kesim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verildi. Daha önceden aldıkları randevu saatine göre kesim noktasına giden vatandaşlar sıra beklemeden kurbanını kestirdi.

Büyükşehir Belediyesi veterinerleri kontrolünde kasaplar tarafından yapılan kesilen kurbanlıklar parçalanıp, poşetlere konularak sahiplerine teslim edildi. Kurban kesim noktalarında pandemi kuralları da ihmal edilmedi. Çevre sağlığını etkileyecek olumsuz görüntülerin yaşanmaması için çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de kurban kesim noktalarında hazır bulundu. Atık toplama ekipleri kesim yerlerini aralıksız temizleyerek, sinek oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri aldı.

Vatandaşlar randevu alarak geldiklerini ve sıra numarasına göre kesimlerini yaptırdıklarını ifade etti. Kurbanlıklarını temiz ve steril bir ortamda kestirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cevdet Budakoğlu "Burada umduğumuzdan daha iyi bir hizmet anlayışı gördük ve bundan da çok memnun olduk. Personeller çok titiz. Gönül rahatlığıyla buraya gelip kurbanımızı kestirebiliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için bayram süresince denetimlerine aralıksız devam edecek. - ANTALYA

Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü
İşkence gibi eğlence! Düğünde damadın kardeşine yapılanlar izleyenleri hayrete düşürdü
Yüzme bilmeyenlerin inadı, dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi: Israr edip gidiyorlar
Yüzme bilmeyenlerin inadı, dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi: Israr edip gidiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:20:16. #1.16#

title