Büyükşehir 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali Kurulumunu Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye sulama suyunda enerji desteği vermek üzere Döşemealtı'nda yapımına başladığı 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali'nin kurulumunu tamamladı. 11 bin 594 güneş panelinin monte edildiği proje ile 3 megavatlık enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'yı çevreci, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı'nda faaliyete geçirilen 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santraline ek olarak 3 megavatlık yeni bir güneş tarlası daha kuruldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali'nde 11 bin 594 adet güneş panelinin montajı tamamlandı. Santralin Şubat ayı içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Başkan Türel sözünü tuttu

Başkan Menderes Türel, 2014 seçimlerinden önce çiftçiye verdiği tarımsal sulamada elektrik desteği sözünü tuttu. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Türel, çiftçinin sulama suyundaki enerji maliyetini düşürmek üzere Döşemealtı İlçesi Dağbeli Mahallesi'nde ilk etapta 30 bin 648 metrekare alana 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali kurarak, hizmete açmıştı.

7 milyon 82 bin liralık enerji desteği

Buradan elde edilen enerji ile bugüne kadar 39 sulama kooperatifine kayıtlı 8 bin 164 çiftçi ailesine sulama suyunda 7 milyon 82 bin liralık enerji desteği sağlandı. Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi olan elektrik giderleri Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından bedelsiz olarak karşılanıyor. Böylece çiftçinin maliyeti daha da düşürüyor, meyve-sebzenin vatandaşın sofralarına daha uygun fiyatlarla ulaşması sağlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA