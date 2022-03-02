Büyükşehir, 2 bin 200 metrekare arazi üzerine Mantar Üretim Tesisi kuruyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya bu kez 'Mantar Üretim Tesisi' ile destek verecek. Başkan Yüce, "Üretmeye, kalkınmaya ve şehrimizin tarımsal üretimine ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Kuracağımız yeni tesiste son teknolojiyle ve uzman personelle en kaliteli mantarları üreteceğiz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın ve Türkiye'nin tarımsal kalkınma hamlelerine destek vermek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kentin her noktasında üreten, kazanan ve kazandıran üretim tesisleri inşa eden Büyükşehir, bu kez mantar üretimi konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir projeye başlıyor. Erenler'de bulunan Sakarya Park'ın karşısındaki toplamda 2 bin 200 metrekare arazi üzerine 'Mantar Üretim Tesisi' kuruluyor. Projenin müjdesini veren Başkan Yüce, tesisin teknik detayları ve üretim alanlarıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.

"5 farklı üretim alanı ve sosyal tesisler"

Başkan Yüce, hazineden projeye başlanmak üzere devralınan arazi üzerine toplamda 560 metrekare üretim alanına sahip bir tesis kurulacağını söyledi. İstiridye mantarı üretimi üzerine kurulacak olan sistemin içinde kapalı alan ve sosyal alanların olacağını belirten Yüce, tesiste 5 farklı üretim bölümü, idari bina, personel odası, depo, paketleme odası ve ürünlerin tadım yapılabileceği bir kafeterya ve satış ofisinin olacağını ifade etti. Projelendirme aşaması tamamlandı, çalışmalar ihale sürecinden sonra başlayacak. Tesisin en hızlı şekilde bitirilerek hizmete alınması bekleniyor.

"En kaliteli mantarları bu tesiste üreteceğiz"

Başkan Yüce, "Üretmeye, kalkınmaya ve şehrimizin tarımsal üretimine ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Kuracağımız yeni tesiste son teknolojiyle ve uzman personelle en kaliteli istiridye mantarını üreteceğiz. Bu alanda Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İçerisinde üretim çadırlarının yer alacağı bu tesiste ülkenin en lezzetli ve kaliteli mantarlarını üreteceğiz. Çalışmalar başladığında üretim kapasitesini artıracak, ürünlerimizi kentin her noktasına ulaştıracağız. Esnafımıza mantar tedariği sağlayacak, üreticilere de elimizden gelen desteği sunacağız. Toprağıyla, doğasıyla, kaynaklarıyla kıymetli olan bu şehrin potansiyelini dünyaya göstermek istiyoruz. Projemiz Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA