BÜYÜKŞEHİR 1999 ÖNCESİNDE İNŞA EDİLEN YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK İLK ADIMI ATIYOR

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında pilot çalışma bölgesi olarak belirlenen Altınova Mahallesi'ndeki 14, 5 hektarlık alanda bulunan yapıların deprem dayanıklılık testi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ekipleri ile...

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında pilot çalışma bölgesi olarak belirlenen Altınova Mahallesi'ndeki 14, 5 hektarlık alanda bulunan yapıların deprem dayanıklılık testi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi ekipleri tarafından kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

6 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararınca Altınova Mahallesi'ndeki 14, 5 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda bölgede denetim ve inceleme çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde proje alanı içerisinde yer alan yapılarda deprem dayanıklılık testi uygulayacak. Pilot bölge olarak seçilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında yapılacak olan çalışmanın tamamlanmasının ardından örnek teşkil eden projenin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yayınlaştırılması hedefleniyor.

"Dayanıklılık Testleri Uygulayacağız"

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, olası depremlere karşı bir yandan gerekli tedbirleri alırken bir yandan da kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Altınova Mahallemizde, İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi'nin iş birliğiyle proje kapsamında yer alan yapılarda dayanıklılık testleri uygulayacağız. Gerçekleştireceğimiz çalışmanın kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını diyorum. En büyük temennimiz Tekirdağ'da başta deprem olmak üzere hiçbir doğal afetin yaşanmamasıdır. Ancak meydana gelebilecek afetlere karşı önlem almaya ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre