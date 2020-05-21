Büyükşehir, 190 bin noktada ilaçlamayı sürdürüyor
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Büyükşehir, 190 bin noktada ilaçlamayı sürdürüyor

Haşereyle mücadeleyi 12 aya yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kayıt altına aldığı 190 bin noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, 190 bin noktada ilaçlamayı sürdürüyor
21.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:31

Haşereyle mücadeleyi 12 aya yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kayıt altına aldığı 190 bin noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütün bir yıla yaydığı haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 368 personelden oluşan 26 ayrı ekip, 30 ilçede kayıt altına alınan 190 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapılıyor. İlaçlama yapılan noktalar arasında kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, foseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları ve çöp konteynerleri bulunuyor. Bahar ve yaz aylarında ise haşereyle mücadele hem açık hem da kapalı alanlarda devam ediyor.

"Çalışmalarımız 365 gün devam ediyor"

Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Birimi Şefi Bahar Semiz Yıldırım, "Bu nedenle tespit ettiğimiz tüm sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Fare mücadelesi kapsamında, kemirgen yaşam alanlarında ve yürüme yollarında yemleme yöntemiyle ilaçlama çalışmaları sürüyor. Hamam böceği için kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç uyguluyoruz. Ayrıca okul, hastane, öğrenci yurtları, askeri kışla gibi tüm resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bahar ve yaz aylarında yeşil alanlarda konaklayan ot sinekleri, yakarca, yaprak biti gibi mevsimsel sineklerden kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik ekiplerimiz yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak yapıyor. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor" dedi.

Doğal denge gözetiliyor

Sivrisinekle mücadelede en önemli faktörün sinek larva halindeyken ilaçlama yapmak olduğunu kaydeden Semiz Yıldırım şöyle devam etti: "Haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ediyoruz. Sivrisinekler uçkun haldeyken havaya ilaç atılması yerine sivrisinek üreme kaynaklarında çevreye zarar vermeden biyolojik yolla mücadele ediyoruz. Araç üstü ULV cihazı ile ilaçlama çalışması sadece ergin sivrisinek ve karasinek popülasyonlarında artış olduğu zamanlarda artışın görüldüğü bölgelerde yapılıyor ama çözüm odaklı bir yöntem değil. Düzenli olarak ULV cihazı ile ilaçlamanın insan sağlığına zararlı etkileri olur. Sinek popülasyonunda direnç kazanımına yol açacağından ilaçlama çalışmaları zamanla yoğun popülasyonda etkili olmaz. Bu yüzden biz ergin sinek mücadelesini en aza indirmek için üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Birimi, 43 sırt ULV cihazı, 50 çok amaçlı ilaçlama cihazı ve 78 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Şikayetler için 293 37 14/15 numaralı hattı aranabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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