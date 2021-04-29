Büyükşehir, 17 günlük kapanmaya tedbirlerini aldı
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Büyükşehir, 17 günlük kapanmaya tedbirlerini aldı

Büyükşehir, 17 günlük kapanmaya tedbirlerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşanan pandemi nedeniyle, 17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşanan pandemi nedeniyle, 17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İçinden geçtiğimiz süreç ülkemiz adına ve dünya ülkeleri adına sıkıntılı bir süreç. Covid - 19 ülkemizde ve şehrimizde üst seviyeye ulaştı. Önümüzdeki Perşembe gününden itibaren de kapalı bir yapı oluşacak. Kapalı olunan dönemler içerisinde vatandaşlarımız gayet müsterih olsun, rahat olsun. Biz vatandaşlarımızın yemekleriyle, ekmekleriyle, diğer market ihtiyaçlarıyla ilgili bütün tedbirler belediyemiz tarafından alınmıştır. Gerek Esenlik, gerek MEGSAŞ, gerekse BELSOS şirketlerimizin her türlü tedbirleri aldığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca şimdiye kadar hangi vatandaşımız bizlere ulaşmışsa onların talep ve ihtiyaçları muhakkak yerine getirilmiştir. Yemekleri, içecekleri, giyecekleri ve engelli vatandaşlarımızın gideceği yerlere nakilleriyle ilgili ihtiyaçları karşılanmaktadır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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