Büyükşehir 17 günde 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacak
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Büyükşehir 17 günde 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacak

Büyükşehir 17 günde 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, kent genelinde yoğunluk nedeniyle yapamadığı çalışmaları gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 26 Nisan kabine toplantısında açıklanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviriyor. Normal günlerde trafik ve başka nedenlerden dolayı yapılamayan işler kısıtlama günlerinde yapılacak. Büyükşehir Belediyesi 17 günde 800 ekiple 538 noktada saha çalışması yapacak.

BÜYÜKŞEHİR KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRİYOR

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında Covid,19 pandemisi nedeniyle 17 günlük tam kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 29 Nisan Perşembe Günü 19.00 itibariyle başlayan ve 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fırsata çeviriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Ulaşım, İsu ile Park ve Bahçeler ekipleriyle saha çalışması yapacak.

131 NOKTADA ASFALTLAMA VE YAMA

17 Gün boyunca normal günlerde trafik ve insan yoğunluğundan dolayı yapılamayan çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi 17 gün boyunca 22 ekiple asfalt serimi ve yama çalışması yapacak. 18 Noktada Büyükşehir Belediyesinin idari ekipleri çalışacak. 91 ayrı noktada ise müteahhit firma asfalt serimi ve yama çalışması yapacak.

ULAŞIM PROJELERİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 8 ekiple Körfez, Derince, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen 47 noktada hız kesici kasis işlerine devam edecek. Gebze ve Dilovası İlçelerinde otobüs durağı zemin yatay işaretleme çalışması, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde imalatı yapılmış olan hız kesici kasislerin çift kompenant boya ile yatay işaretleme çalışması, Körfez, Derince, İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yaya geçidi, engelli aracı park yeri ve yavaşlama uyarı çizgileri yapılacak. Kocaeli kent genelinde ana arterler öncelikli olarak hasarlı Levha, Delinatör ve Kauçuk kasis tamiratları da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak.

İSU ÇALIŞMALARI

Bu çalışmaların dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, yoğunluk nedeniyle yapamadığı alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verecek. Bu kapsamda İSU Dilovası, Gölcük, Karamürsel, Derince, Darıca, İzmit, Kandıra, Körfez, Kartepe, Başiskele, Çayırova ve Gebze ilçelerinde 142 noktada su kanal bağlama, kanal tadilatı, filtre temizliği, ızgara temizliği, içme suyu imalatı, yağmur suyu baca ve ızgara yapımı ve kanal yenileme çalışmaları yapacak ayrıca. Karamürsel, Dilovası, Derince, Körfez, Kandıra ve İzmit ilçelerinde 20 noktada Kanal Kollektör ekiplerince atık su terfi merkezi temizliği yapılacak.

İSU YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri 17 Günlük kapanma süresince yatırım projelerine ara vermeyecek. Bu süre zarfında 12 İlçede 56 noktada içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı, Altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yolların üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) inşaatı, içme suyu depo inşaatı, dere ıslahı, fosseptik inşaatı, içme suyu terfi merkezi ve hat deplase çalışmaları yapacak.

PARK VE BAHÇELERDEN 164 NOKTADA ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler ekipleri ise 12 İlçede belirlenen 164 noktada 597 ekiple çalışma yapacak. Ekipler kent genelinde budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile Çocuk oyun grupları, spor alanları, mesire alanında yer alan parkların bakımı ve değişimini yapacak.

Kaynak: Bültenler

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