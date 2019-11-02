Büyükşehir 153'ten BAŞTİM'e iletişim eğitimi

02.11.2019 10:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 153 Çağrı Merkezi Eğitim Birimi; '153 Akademi Eğitimleri' kapsamında Başiskele Belediyesi'ne bağlı Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi(BAŞTİM) ekibine eğitim verdi. Eğitimde halkla ilişkiler, etkili iletişim, beden dili, telefonla iletişim, konuları ele alındı.

153 AKADEMİ NEDİR?

Çağın değişen ihtiyaç ve beklentileri göz önünde tutularak, kurumların halkla ilişkiler alanında yürüttüğü faaliyetlerde vatandaşın beklentilerini karşılama, iletişim aşamalarını yönlendirme bilgi ve becerisinin kazandırılması, vatandaşa verilen hizmette farklı bakış açıları kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir. 153 Akademi, vatandaşlarla iletişim halinde olan birimler için düzenlenen eğitimleri kapsar.

Kaynak: Bültenler