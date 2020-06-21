Büyükşehir, 12 bölgede 25 ton asfalt serdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 pandemi sürecinde de asfalt çalışmalarına devam ederek, 12 farklı bölgede 25 bin ton asfalt serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 pandemi sürecinde de asfalt çalışmalarına devam ederek, 12 farklı bölgede 25 bin ton asfalt serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında etkili olan salgın sürecinde çalışmalarına devam etti zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çevirerek çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında birçok noktada asfalt çalışması yaptı. Meydan başta olmak üzere Osman Kavuncu Bulvarı'na çift yönlü, İstasyon Caddesi, Seyid Burhaneddin, Park ve İnönü Bulvarı, Asri Mezarlık önü, Mobilya Kent KumsMall AVM önü ve Kayseri OSB fuar alanına asfalt serildi. Ayrıca Gesi ve DSİ kavşağına da asfalt serilerek düzenleme çalışması yapıldı.

Toplamda 12 ayrı noktada asfalt çalışması yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar için aşınma asfaltı ve taş mastik olmak üzere 25 bin ton asfalt sererek yolları daha modern ve konforlu hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında tüm çalışmaları yerinde takip etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA