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Büyükşehir 10 ton çilek hasadı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Büyükşehir 10 ton çilek hasadı yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çilek üretim alanında 10 ton çilek üretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çilek üretim alanında 10 ton çilek üretildi.

Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesi'nde kurulan çilek üretimi devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde üretilen çileklerin bu zamana kadar olan hasadı ise 10 tona ulaştı. Özenle yetiştirilen çileklere gelen taleplerin her geçen gün arttığı belirten Başkan Yüce, çilek üretiminin devam ettiğini ve üretim miktarının artacağını dile getirdi.

Yetiştirilen çilekleri tek tek yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Yüce, "Boş duran alanları takip ederek üretime kazandırıyoruz. Bugüne kadar üretilen çilekler bu şehrin çilekleri. Biz bu çilekleri uzun yıllardır boş duran bir araziden elde ettik. Düşük bir maliyetle elde ettiğimiz çileklerimize bugün o kadar fazla talep geliyor ki gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Kıymetli topraklarımıza ne kadar fazla değer vererek işlersek topraklarımız da bize bereketiyle karşılık veriyor. Ocak ayında fidelerini toprakla buluşturduğumuz çileklerimizden bugüne kadar 10 ton ürettik" dedi.

Üretimin devam ettiğini ifade eden Yüce, "İnşallah bu sene sonuna kadar 10 tonun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Üretimin en başından beri tarlada, toprağın içindeydim. Tek tek ellerimizle ektiğimiz, gözümüzün nuru gibi baktığımız meyvelerin bugün büyüyerek şehrimizin tarımına ve ekonomisine katkı sağlaması bizleri gururlandırıyor. Bizim belediyecilik anlayışımız tam olarak burada farkını belli ediyor. Bir yandan şehrimizi güzelleştirirken bir yandan da gerekirse tarlada çalışarak şehrimizin tarımına katkı sağlıyoruz. Rabbim toprağımızın bereketini artırsın" diye konuştu. - SAKARYA

Büyükşehir 10 ton çilek hasadı yaptı

Büyükşehir 10 ton çilek hasadı yaptı

Büyükşehir 10 ton çilek hasadı yaptı

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