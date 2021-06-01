Büyükşehir 10 Binlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
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Büyükşehir 10 Binlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Büyükşehir 10 Binlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir 10 binlerce çocuğun yüzünü güldürdüHalk Süt kapsamında 565 bin litre süt dağıtıldı1 Haziran Dünya Süt Günü'nde süt tüketiminin artması için dünya genelinde çalışmalar yapılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Halk Süt Projesi'yle çocukların yanında yer almaya devam ediyor.

Büyükşehir 10 binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Halk Süt kapsamında 565 bin litre süt dağıtıldı

1 Haziran Dünya Süt Günü'nde süt tüketiminin artması için dünya genelinde çalışmalar yapılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Halk Süt Projesi'yle çocukların yanında yer almaya devam ediyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için vazgeçilmez temel gıdalardan biri olan süt, proje kapsamında 19 ilçede 2-5 yaş arası çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Projenin başladığı Temmuz 2020'den bu yana Antalya genelinde 10 bin 443 çocuğa 565 bin litre süt dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan Halk Süt Projesi bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, proje kapsamında çocuklar sütle buluşmaya devam ediyor. Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürüyor.

PROJE BİR YILI GERİDE BIRAKIYOR

Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden satın alınan çiğ sütler son teknoloji tesislerde işlenip, sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor. Temmuz 2020'de Başkan Muhittin Böcek tarafından ilk süt dağıtımının yapılmasıyla başlayan Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 652 ihtiyaç sahibi ailenin 10 bin 433 çocuğu için 565 bin litre süt dağıtımı yapıldı.

ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ

2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre ücretsiz süt desteğini sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından süt tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl 1 Haziran Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 'sağlıklı ve güvenilir süt her çocuğun hakkıdır" düşüncesiyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmesi için Halk Süt projemizi başlattık. Bugüne kadar başarıyla gerçekleşen süt dağıtımlarımızla çocuklarımızın yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 'Ben sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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