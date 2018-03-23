Büyükşehir 1. Ulusal Şairler Buluşmasına Evsahipliği Yaptı

21 Mart Günü'nün UNESCO tarafından 'Dünya Şairler Günü' olarak kabul edildiğini belirten Gaziantepli Şair Zekeriya Efiloğlu, bugünün aynı zamanda Dünya Down Sendromu ve Nevroz Günü olarak da kutlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mehmet Akif'in dediği gibi 'Asım'ın nesli gençlerle' bugünü inşa ediyoruz. Asım'ın nesline hoşgeldiniz" dedi.

Büyük bir medeniyetin temsilcileri olan bu insanların tek başına matematik, fizik, veya kimya gibi alanlarda bir şey yapamacağını vurgulayan Şahin, "Onun için bunları edibiyatla taşlandırmazsan, kültürle donatmazsan burada birşeyler eksik kalır. Onun için bugün bu edebiyatçılarımızla kültürümüze damga vuran şairlerimizle bütün Türkiye'ye biz buradayız diyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bizim medeniyetimizi Fuzuli'nin Baki'nin medeniyeti" diyen Şahin, "Biz gelmedik dava için diyen Yunuz Emre'nin medeniyetinden geliyoruz. Barış kalpte başlar diyen Hz. Mevlana'nın medeniyetidir. Anadolu büyük bir hazinedir, Aşık Veysel'dir. Aşık Veysel'in dizelerine baktığınız zaman Anadolu'ya büyük bir özlem ve hasteri görürsünüz. Büyük bir umut olduğunu görürsünüz. Hayatı o kadar güzel tanımlamış ki Aşık Veysel; 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gece gündüz' diyerek hayatı nasıl tanımladığını bize bir dizede gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ŞAİR OLMAK İÇİN YETENEK GEREKİR

Şair olmanın o kadar kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Şair olmak için yetenek gerekiyor. Bilgi gerekir, kabiliyet gerekir, Kapasite gerekir. Ama daha da önemlisi vatan-millet aşkı gerekir, Allah aşkı gerekiyor. İman dolu bir kalp olmaza o samimiyet dizelere yansımaz. Şarilik, samimiyet, aşk ve inançtır. Bu nedenle tüm şairlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Bütün eski medeniyetlerin Gaziantep'ite ve Fırat'ın kenarında hayat bulduğunu dile getiren Şahin, Gaziantep'in küçük bir Buhara olduğunu söyledi. Salonu dolduran öğrencilere de seslenen Şahin, şairlere ve edebiyeta sahip çıkmalarını istedi. Bugünkü şairlerine yerine yarın birgün kendilerinin gelebileceğini anımsatan Şahin, "Edebiyatı, şiiri, şairleri yarına taşıyalım. Artık savaşın değil barışın şiirini ve edebiyatını yazalım. Artık sevginin tohumlarını atalım ve artık ölümün değil yaşamın şiirlerini yazalım" şeklinde konuştu.

Program lise öğrencilerinden oluşan müzik korusunun söylediği, İstiklal Marşı ve şiirlerle devam etti. Daha sonra şairler sahnede şiirlerini okudular.

Progrma sonrası şairler tarafından Başkan Şahin'e şiir kitapları takdim edildi.