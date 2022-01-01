Büyükşehir 1 milyon 100 bin çağrıya cevap verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören 153 Çağrı Merkezi, 2021 yılında 1 milyon 100 bin çağrıyı yanıtladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlarla belediye birimleri arasında köprü olmaya devam ediyor. Geçen yıla oranla çağrı sayısında artış olan 153 Çağrı Merkezi, vatandaşın ilk tercih ettiği numara oldu. 153 Çağrı Merkezi, 2021 yılında toplam 1 milyon 100 bin çağrıya kulak verdi. 45 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2021 yılında en fazla ulaşım ve sosyal hizmetler konularında çağrılara cevap verildi. - KOCAELİ