Büyükşehir, 1,5 Ton Atık İlaç Topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Evsel Atık İlaçların Bertarafı Projesi" kapsamında 1,5 ton atık ilaç toplayarak bertaraf etti.

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de gereksiz ilaç kullanımı, ciddi bir sorun olarak gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İlaca erişimin kolaylaşmasıyla evde kullanılmayan ilaçların, geri dönüşü zor olabilecek riskleri bünyesinde taşıması nedeniyle yetkililer, harekete geçti. Bu doğrultuda Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) 8'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası arasında "Evsel Atık İlaçların Bertarafı Projesi" geliştirildi.

Yeniden protokol imzalandı

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde halka yönelik bilinçlendirme amaçlı pilot proje gerçekleştirildi. Projeyle vatandaşlar, biriktirdikleri ilaçları atık ilaç toplama kutularına attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilaçların toplanması ve bertarafını sağladı. Proje süresince, belediye personellerine Sağlık ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından eğitim verildi. Mart 2015 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren projenin sürdürülebilirliği sağlandı, 2018 Temmuz ayı itibariyle projenin paydaşlarıyla yeniden protokol imzalandı.

Proje kapsamında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey Kaymakamlığı, GASKİ, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Şahinbey Belediye Başkanlığı, Gaziantep Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

Öte yandan, vatandaşların "Evsel Atık İlaçların Bertarafı Projesi"ne duyarlı olmaları istendi. - GAZİANTEP