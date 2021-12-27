Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor

Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tamamlandığında 850 bin metreküp içme ve kullanma suyunu karşılayacak Kocadere Göleti'nde çalışmalar sürüyor.

BURSA (AA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tamamlandığında 850 bin metreküp içme ve kullanma suyunu karşılayacak Kocadere Göleti'nde çalışmalar sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, gölet inşasında gövde dolgu Su imalatlarının devam ettiğini duyurdu.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konulduğunu ifade eden Yıldız, "Çalışmaları devam eden Bursa Büyükorhan, Kocadere Göleti'nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak." ifadesini kullandı.

Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor

Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor

Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nde yapım çalışmaları devam ediyor

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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