Büyükorhan'da yarın eğitime ara verildi

Büyükorhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin uyarılarına da yer verilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat çarşamba günü ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile vatandaşlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadeleri kullanıldı.