Büyükorhan'da yarın eğitime ara verildi
AA, Mustafa Yılmaz - Güncel
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Büyükorhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Büyükorhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin uyarılarına da yer verilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat çarşamba günü ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile vatandaşlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadeleri kullanıldı.
AA / Mustafa Yılmaz - Güncel