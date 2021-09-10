Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
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Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor

Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri tarafından tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinin artmasının sağlanması amacıyla su yapıları hayata geçiriliyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında, Edirne bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde su yapılarının önemli rol oynadığını ifade ederek, "Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması gölette depolanacak su ile 3 bin 920 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını aktardı.

Tamamlandığında ekonomiye 2 milyon 600 bin liralık katkı sağlaması hedefleniyor

DSİ Genel Müdürü Yıldız şunları kaydetti:

"Sulamada çeşitli çap ve basınç sınıfında 18.250 m HDPE boru temin ve döşenmesi ve 40 adet sanat yapısının daimi teçhizatları birlikte inşası, 1 adet pompa binası ve ENH, gölet ise temelden 34,10 m yükseklikte, 1 milyon 830 bin metreküp depolama hacimli, 466,80 metre kret uzunluğunda kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor". - ANKARA

Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti'nde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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