Büyüklere Masallar Etkinliği Gerçekleşti
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Büyüklere Masallar Etkinliği Gerçekleşti

Büyüklere Masallar Etkinliği Gerçekleşti
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Büyüklere Masallar Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı "Engelli Dostu ADÜ" projesi kapsamında "Büyüklere Masallar" etkinliği, 3 Ağustos 2021 tarihinde Kütüphane Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Büyüklere Masallar Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı "Engelli Dostu ADÜ" projesi kapsamında "Büyüklere Masallar" etkinliği, 3 Ağustos 2021 tarihinde Kütüphane Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe; Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve dernek üyeleri katıldı.

'Masalların Yaşı Yoktur' cümlesiyle her yaştan insanın masal dünyasında buluşması gerektiğini ifade eden anlatıcı Ayşe Ekşi, çeşitli masalları katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonrası katılımcılara kütüphanede engelli kullanıcılara sunulan hizmetler tanıtıldı ve kütüphane oryantasyonu yapıldı. Kütüphane oryantasyonuna katılan görme engelli katılımcılar, hizmete sunulan Braille alfabeli kitapları, sesli kitapları, okuma kameralı sesli bilgisayarları ve engelli kullanıcının istediği kitapları personelin yardımına ihtiyaç duymadan kısa sürede ödünç alabileceği ve iade edebileceği Self-check makinasını inceledi.

Bölge Halkı için Erişilebilirlik Hedeflenmekte

Engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerini sağladıklarını belirten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğrt. Gör. Özden Faydalıgül, Engelli Dostu ADÜ Projesi ile Engelsiz Kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanarak sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğrt. Gör. Özden Faydalıgül, "YÖK tarafından Mekanda Erişilebilirlik alanında "Turuncu Bayrak" ödülü alan sayılı Kütüphanelerden olan Kütüphanemiz binasında yapılan mekansal, donanımsal düzenlemeler ve engelsiz hizmetler ile sadece üniversitede okuyan engelli öğrenciler veya personel için değil tüm bölge halkı için erişilebilirlik hedeflenmekte. " dedi

Kaynak: Habermetre

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