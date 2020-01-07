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Büyükler ve Gençler Taekwondo İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Taekwondo Poomsae İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

07.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:44
Büyükler ve Gençler Taekwondo İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Taekwondo Poomsae İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.


Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.


Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi 12 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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