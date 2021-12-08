Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta yapılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, 16-19 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-19 Aralık'taki şampiyona Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, organizasyonun Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından önemli rol oynayacağını belirterek, bu tür spor organizasyonlarının önemini ifade etti.

Şampiyonanın düzenlendiği kentlere de sunduğu katkıya işaret eden Başkan Eroğlu, Kahramanmaraş'ın güzelliklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta hiç olmamış. Çok ilginç 98 yıllık tarihimiz var ama hiç yapılmamış. Yönetim kararıyla şampiyonayı Kahramanmaraş'a verdik. 16-19 Aralık'ta Türkiye'deki bütün serbest güreş ailesi Kahramanmaraş'ta olacak."

AA - Spor Haberleri

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