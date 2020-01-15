Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ankara'da yapıldı

15.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:02

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Tekvando Federasyonu Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. Açılış töreninde Kocakaya, Şahin ve Bulut birer konuşma gerçekleştirdi ve dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

68 ilden 1500 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda ilk 8 içinde yer alanlar, 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda milli takımı temsilen mücadele edecek.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın önemine dikkat çekerek, "Şampiyonayı gerçekleştirmemizin amacı, sene başından ilk 8 ve ilk 16'ya girecek sporcuların belirlenip ulusal ve uluslararası müsabakalarda değerlendirilerek rekabeti arttırmak, daha önemlisi birinci, ikinci, üçüncü sırada çıkacak sporcularımızı seçerek başarımızı daha da ileriye götürmektir. Bu açıdan şampiyona, milli takım seçmesi niteliğinde" ifadelerini kullandı."ÇIKAN SONUÇLAR MİLLİ TAKIMLARA POZİTİF ETKİ EDECEKTİR"Türkiye Şampiyonası'nın ilk basamak olduğunu söyleyen Şahin, "Bugün burada çok güzel yarışmalar oluyor. Yeni sporcular sahaya çıkıyor, tecrübeli sporcularla müsabakalara çıkarak tecrübelerini artırıyor. Katılım sayısı çok fazla, rekabet gücümüz daha da artıyor. Bu da başarımıza yansıyor. Çıkan sonuç inşallah milli takımlara pozitif etkide bulunacaktır" diye konuştu.Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise "Türkiye'yi tekvandoda uluslararası arenada gururla temsil eden herkese teşekkür ediyorum. Tekvando branşı en faal sporcunun bulunduğu branşlardan biridir. Bu sebeple Spor Bakanımıza, federasyonumuza, kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tekvandonun Türkiye olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çok başarılı olacağımıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Metin Şahin'in açıklamalarıMurat Kocakaya'nın açıklamalarıTekvando müsabakalarından detaylar

İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulması

Kaynak: DHA