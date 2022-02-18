KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek yarışları, Muğla'da başladı.

Köyceğiz Su Sporları merkezi parkurunda 2 bin ve bin metre üzerinden 4 kulvarda düzenlenen yarışlarda, masterlar, deniz küreği ve kürek kategorilerinde 10 kulüpten 300 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yarışların sorunsuz bir şekilde başladığını ifade ederek "Güzel bir şekilde de tamamlayacağız. Buradaki insanların da hepsi bize yardımcı oluyor. Köyceğiz halkı artık kanıksadı bir şekilde küreği ve güzel bir habitat oluşturduk." diye konuştu.

Organizasyon, 20 Şubat Pazar günü final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.