Büyükler kesti, çocuklar izledi Büyükler kesti, çocuklar izlediAntalya'da bayram namazının ardından belediyeler tarafından belirlenen noktalarda kurulan kesim merkezlerinden randevu alan vatandaşlar kurbanlarını kestirirken, çocuklar ise o anları izledi.

Büyükler kesti, çocuklar izledi

Antalya'da bayram namazının ardından belediyeler tarafından belirlenen noktalarda kurulan kesim merkezlerinden randevu alan vatandaşlar kurbanlarını kestirirken, çocuklar ise o anları izledi. Büyük ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesimini bekledi. Profesyonel kasaplar kurbanları kurallara uygun şekilde kesti, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi. Kesimler sırasında, zabıta ekipleri sıkı önlemler aldı. Kesim merkezlerine gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Kurbanlıklarıyla birlikte geldikleri kesim merkezleri önünde ateşleri ölçülen Antalyalılar, kesimlerini gerçekleştirdi. Kurban kesim sırasında zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği gözden kaçmadı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kurban etlerini taşımaya yardım etti. Kimileri kurbanlıkların kellesini boynuzlarından tutarak otomobile taşıdı, kimisi de babasının yanında kesimi izledi. Kurban kesimi için Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan cumartesi pazarı kesim alanına gelen Ali Saraçoğlu, Koronavirüs ile birlikte hijyen daha çok ön plana çıktı. Bu nedenle belediyelerin kesim alanlarını tercih ettim. Randevum olduğu için çok sırada beklemiyorum dedi. Havanın sıcak olmasından şikayetçi olan Zeliha Öztürk ise, Maskemi taktım, kurbanımı alıp kesim merkezine geldim. Hava çok sıcak. Maske ile zorlanıyorum ama yapacak pek bir şey yok dedi.

Kaynak: DHA