Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yapılması planlanan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-30 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyona, elverişsiz hava durumu nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Organizasyon, federasyon tarafından belirlenecek tarihte daha sonra düzenlenecek.