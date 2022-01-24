Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Çorum'da yapılması planlanan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da yapılması planlanan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-30 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyona, elverişsiz hava durumu nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Organizasyon, federasyon tarafından belirlenecek tarihte daha sonra düzenlenecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye, Halter, Çorum, Ocak, Spor, Haber

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