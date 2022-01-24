Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Çorum'da yapılması planlanan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
ÇORUM (AA) - Çorum'da yapılması planlanan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-30 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyona, elverişsiz hava durumu nedeniyle ileri bir tarihe alındı.
Organizasyon, federasyon tarafından belirlenecek tarihte daha sonra düzenlenecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri