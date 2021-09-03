Büyükler Dünya Şampiyonasına Katılacak Sporcuların Dikkatine

Büyükler Dünya Şampiyonasına Katılacak Sporcuların Dikkatine 03-09-2021 - 11: 28 | Görüntülenme Sayısı: 3215-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' da yapılacka Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası' nda toplam puan esasına göre birinci olarak Milli Takıma seçilen sporculaırmızın aşağıdaki...