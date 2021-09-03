Büyükler Dünya Şampiyonasına Katılacak Sporcuların Dikkatine
Büyükler Dünya Şampiyonasına Katılacak Sporcuların Dikkatine 03-09-2021 - 11: 28 | Görüntülenme Sayısı: 3215-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' da yapılacka Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası' nda toplam puan esasına göre birinci olarak Milli Takıma seçilen sporculaırmızın aşağıdaki...
Büyükler Dünya Şampiyonasına Katılacak Sporcuların Dikkatine 03-09-2021 - 11: 28 | Görüntülenme Sayısı: 32
15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya' da yapılacka Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası' nda toplam puan esasına göre birinci olarak Milli Takıma seçilen sporculaırmızın aşağıdaki formu doldurarak ivedi olarak federasyonumuzun 0312 3118620 numaralı faksına veya [email protected] mail adresine mail atmalarını gerekmektedir.
Milli Sporcu Bilgi Formu
Kaynak: Habermetre