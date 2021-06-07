Büyükler Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da devam ediyor
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Büyükler Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da devam ediyor

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde 52 kiloda İrem Korkmaz mücadele verdi. İlk turu maç yapmadan geçen İrem Korkmaz, ikinci turda İsveçli Fabienne Kocher'e mağlup oldu.

Organizasyonda yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Bayram Kandemir tatamiye çıkacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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