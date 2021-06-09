Büyükler Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da devam ediyor
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4'üncü gününde 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç mücadele verdi.
İlk maçında Slovenyalı Alen Vucina'yı yenen Koç, ikinci turda Barbadoslu Asa Weithers'i mağlup etti. Milli sporcu, üçüncü turda İspanyol Alfonso Urquiza Solana'ya yenilerek elendi.
Organizasyonda 11 Haziran Cuma günü erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu