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Büyükler Dünya Halter Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası

Halter Milli Takımı, Büyükler Dünya Halter Şampiyonasına katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Halter Milli Takımı, Büyükler Dünya Halter Şampiyonasına katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, başkent Taşkent'te 7-17 Aralık tarihlerinde yapılacak şampiyonaya 2 erkek 4 kadın toplam 6 sporcuyla katılacak.

Kafileye başkanlık eden Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk, yaptığı değerlendirmede, "Burada da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacak ve İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya 51 ülkeden 223 sporcu katılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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